De droevige meisjes van Bonnie Boonstra

'Late night doodling' noemt ze het zelf, oftewel 'gekrabbel in de late avond.' Bonnie Boonstra uit Groningen maakt iedere dag een bijzonder portretje en zet dat dan op de foto-app Instagram. Inmiddels heeft ze er meer dan vijfhonderd gemaakt.

Door de kinderen ontdekt

Bonnie Boonstra tekende en schilderde altijd al wel, maar sinds ze Instagram kent is ze niet meer te stoppen. 'Door de kinderen ontdekte ik Instagram,' vertelt Bonnie. 'Ik vond het leuk hoe mensen zo foto's aan elkaar laten zien en bedacht dat ik dat ook kan gebruiken om mijn tekeningen te laten zien.'

Hartstikke leuk

Ruim twee jaar geleden plaatste de Groningse haar eerste tekening online. 'Ik zit nu op dik vijfhonderd portretjes en begin nu een eigen stijl te krijgen en ondertussen experimenteer ik met andere materialen, andere kleuren. Hartstikke leuk.'



Droevige blik in de ogen

De portretjes zijn herkenbaar. De ene keer dragen ze kroontjes en lijken ze op koninginnen of prinsesjes. De andere keer hebben ze meer weg van engeltjes. Opvallend is dat ze allemaal een droevige blik in de ogen hebben.

'Het zijn geen blije meisjes,' vertelt de Instagramkunstenaar. 'Ze kijken allemaal inderdaad een beetje droevig. Hoe dat komt weet ik eigenlijk niet. Het zit misschien een beetje in mezelf, hoewel ik zelf een vrolijk meisje ben. Het is ook wat ik interessant vind. Ik vind het een mooie emotie.'



Lex Koopman en Bert Hadders

In het dagelijks leven werkt Bonnie onder meer in een modezaak in de Stad en staat ze ook geregeld op het podium. Als zangeres samen met haar partner Lex Koopman maar ook geregeld met Bert Hadders.



Of haar portretten daar verandering in gaan brengen is nog de vraag. 'Als ik mijn brood met het tekenen zou kunnen verdienen zou dat fantastisch zijn, maar dat is een utopie. Ik heb een leuke baan en laat mij verder maar gewoon tekenen en schilderen. Dat is fantastisch om te doen.'