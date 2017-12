Deel dit artikel:











Korrewegslachtoffer: 'Lichamelijk gaat het beter, psychisch heb ik het moeilijk' De plek des onheils aan de Korreweg in Stad. (Foto: De Vries Media)

'Het besef en het verdriet over wat er gebeurd is, valt zwaar.' Het zijn de woorden van de student die blijvend verlamd raakte, nadat hij in oktober werd neergeschoten aan de Korreweg in Groningen.