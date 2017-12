Ommelander Ziekenhuis verhuist eind juni

Het Ommelander Ziekenhuis sluit in het weekend van 30 juni komend jaar haar locaties in Delfzijl en Winschoten. Alle patiënten worden dan overgebracht naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda.

Rogier Brink van het Ommelander Ziekenhuis verwacht dat ongeveer honderd patiënten moeten worden verhuisd. 'Dat gebeurt met speciaal daarvoor ingerichte vrachtwagens.'

Verder wordt in de week voor de verhuizing zoveel mogelijk over het weekend heen gepland. 'Operaties die wat minder haast hebben, schuiven we vooruit, zodat dat in het nieuwe ziekenhuis kan plaatsvinden.'

Oplevering

Het nieuwe gebouw wordt begin komend jaar opgeleverd. Daarna zijn er nog enkele maanden nodig om het gebouw in te richten. Zo moeten nieuwe installaties en apparatuur geïnstalleerd worden, zullen medewerkers getraind worden om in het nieuwe gebouw direct goed hun weg te kunnen vinden en ook zal het gebouw grondig gereinigd worden.

Het Ommelander Ziekenhuis wil na de sluiting van de vestigingen in Winschoten en Delfzijl servicepunten openen in verschillende plaatsen. In Delfzijl is al gestart met de bouw van een gezondheidscentrum.