Lopend Vuur: Ik heb een hekel aan houtkachels

Ons land heeft meer dan anderhalf miljoen houtkachels, open haarden en andere houtgestookte kachels. De één geniet ervan, de ander haat ze.

De rook van houtkachels kan namelijk overlast veroorzaken, bijvoorbeeld voor mensen met longproblemen. Vooral bij mistig of windstil weer kan de rook lang blijven hangen.

Code rood

Volgens de Stookwijzer is het nu code rood, met het advies om geen hout te stoken.

Aan de andere kant is het, zeker in deze koude, donkere, maar ook knusse dagen, lekker om de haard aan te steken.

