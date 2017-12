Kraamverzorgster uit Mussel zit 40 jaar in het vak

Kraamverzorgster Bernadet Hoitzing uit Mussel zit veertig jaar in het vak. Donderdag is ze door haar collega's van het Groene Kruis in het zonnetje gezet.

'Dat gesleep met kinder is t mooiste wat d'r is', vertelt ze. 'Het is bijzonder dat je elke morgen in een wieg kijkt, waar een pasgeboren kind in ligt. En dan voel je even met de pink of alles goed.'

Enthousiast

Hoitzing komt zelf uit een gezin met elf kinderen, waarvan zij de jongste is. Ongemerkt was ze al jaren in de weer met kinderen van haar broers en zussen. Op 17-jarige leeftijd sprak ze met de kraamverzorgster, die bij haar broer kraamde. Door het gesprek raakte ze enthousiast en van het een kwam het ander.

Taal

Inmiddels heeft ze zo'n 1400 kinderen verzorgd. De laatste jaren komt ze ook regelmatig in asielzoekerscentra en ook daar probeert ze de kinderen en moeders. De taal is daarbij soms een barrière. Maar Google Translate en de Tolktelefoon bieden dan uitkomst. 'En anders communiceren we met handen voeten. Ik kom d'r altijd wel uit.'