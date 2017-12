Het Politieke Jaar 2017

Het was een bewogen politiek jaar. Met vleermuizen, verkiezingen, vliegveldinvesteringen en veel gedoe rond aardbevingsschade. Wat zijn jullie gedachten over 2017, Beter Weters?

Voorspelbaar

Zo'n twintig jaar geleden, ik was raadslid in Stad, heb ik al eens publiekelijk uitgesproken dat politiek in principe oorverdovend saai mag zijn en dat men voor cabaret maar een kaartje voor de schouwburg moet kopen. Politiek moet betrouwbaar zijn, enigszins voorspelbaar, degelijk.

Meningen en feiten

Maar de schreeuwers en de carnavalsuitdossers in de Tweede Kamer halen in 2017 het journaal en de actualiteitenprogramma's, meningen doen het beter dan feiten en fout nieuws wordt wijd verspreid via sociale media en voor waar aangenomen. Deskundigen worden niet geloofd, rechterlijke macht verdacht- en parlement belachelijk gemaakt. Allemaal bijlen aan de wortels van onze democratie - naar mijn oordeel.

Ter leringe en vermaak

Verstand heb ik er niet van. Ik kon niet geloven dat de Amerikanen zo'n malloot en engerd hun toekomst zouden toevertrouwen noch dat men de PvdA zo ongelooflijk zou uitkotsen. Ter leringe? Zeker! Maar vermaak? Bepaald niet, voor dat soort grapjes is ons land mij veel te dierbaar! Dus ik hoop op andere tijden...

Mooie dingen

Een jaar van kommer en kwel? Er ís veel gebeurd, maar er gebeurden ook prachtige dingen. En 2017 eindigt ook prachtig. Bijvoorbeeld: schitterende kerstconcerten van het aanstormend talent van Bragi en het Haydn JeugdStrijk Orkest, een enthousiaste lezing van Pieter Winsemius over hoe onze leefwereld moet en ook kán veranderen, scholieren die met passie een raadsvergadering “spelen”, tal van initiatieven om minderbedeelden toch een mooie Sinterklaas of Kerst te geven, er is van alles, en zoveel.

Meer goed dan slecht

We zien het misschien niet altijd, maar er gebeurt meer goeds dan slechts in de wereld.

Dus nu eens geen kritiek of het allemaal weer beter weten. Maar een groots DANKJEWEL aan al die mensen die hun beste beentje voorzetten om het leven mooier te maken!

Vriendschap en inspiratie

Wat mij betreft was een hoogtepunt dit jaar een bijeenkomst op een kletsnatte akker in Uithuizen. Muzikanten, moeders, vaders, kinderen, scouts, boeren, volksvertegenwoordigers en activisten van alle leeftijden, rangen en standen kwamen daar samen om bloembollen te poten. Dit geweldige initiatief van SP-Kamerlid Sandra Beckerman werd een plek waar alle betrokkenen bij de gasellende elkaar vonden in vriendschap en inspiratie. Hoop dat het toch nog goed komt met onze mooie provincie, die ze zo erg te pakken hebben gehad.

Regenboog

We zongen samen, we zijn zeiknat geregend, we plantten samen bollen en kregen het gevoel samen op te trekken onder een opentrekkende hemel waar zelfs een regenboog verscheen. We trokken elkaar letterlijk uit de klei als iemand dreigde weg te zakken.

Volgend jaar als alle bollen bloeien zullen we terugdenken aan die natte en toch zo prachtige dag. Op die akker vol braggel was iedereen even gelijk. Ik wens alle lezers van Beter Weters veel bloei in een inspirerend 2018.

Aardbevingen

Wat zijn nu de zaken die na dit jaar mij bijblijven als het gaat om de politiek? Bovenaan het lijstje staat dan toch wel de aardbevingsproblematiek. En dan met name het lage tempo dat er is om de problemen die er zijn op te lossen. Wat zijn er veel mensen die ook in 2017 weer geen afdoende oplossing van hun problemen hebben mogen ervaren. Het is mijn grote wens dat daar in 2018 eindelijk grote slagen mee worden gemaakt.

Zoon in politiek

Ook heeft de moeizame manier waarop de gemeenten in de provincie in een aantal gevallen omgaan met herindeling mij verbaasd. Twee gemeenten zijn nu klaar, maar er is nog heel wat te doen voor de anderen. Benieuwd hoe de zaak met Haren gaat aflopen. Tenslotte een persoonlijke noot: het doet mij als vader veel plezier dat mijn zoon Bernd sinds enkele weken fractievoorzitter van de ChristenUnie in Bedum is. Ik wens hem daar veel succes en wijsheid bij.

Licht en donker

Het gaat goed in Nederland! We zijn uit de crisis. De werkloosheid neemt af. Gelukkig. Iedereen heeft een inkomen of een uitkering. De woningmarkt trekt aan. Het staat er economisch beter voor dan in het voormalige decennium. Toch zijn er donkere wolken. Zeer donkere wolken. De ijskappen aan de polen smelten. Miljoenen mensen uit Afrika en Voor- Azie staan aan de poorten van Europa.

Vragen

Het millieudenken is de laatste jaren sterk toegenomen! Over migratie wordt tot op het hoogste niveau nagedacht en overlegd. Maar oplossingen? Ja die zijn er. Maar...marginaal. Voor de grote problemen zijn de grote oplossingen nog niet aanwezig! December 2017; ja het gaat goed! Maar op termijn: Vraagtekens. Ja vragen. Grote VRAGEN!

Handen af van Haren

Voor mij als Harenaar is het thema van 2017 uiteraard de herindelingssoap. Onbegrijpelijk hoe een gemeente zo verdeeld kan raken. Handen af van Haren zie je in Haren op posters staan. Lijkt me een boeiend advies. Maar aan wie?

Afspraken maken

2018 gaat duidelijkheid geven over de afloop van de soap. Cliffhanger in 2017 is het vertrek van Gezond Verstand Haren (what's jn a name) uit het college. Reden: er wordt gepraat met de mogelijke fusiepartners. Lijkt me volkomen logisch en noodzakelijk. Als je nog maar een jaar hebt, moet je echt afspraken gaan maken. Belangen gaan dienen. Zorgen dat Haren goed op zijn plek komt. En vooral voorkomen dat Groningen het advies op de posters opvolgt en van de heringedeelde gemeente Haren haar handen aftrekt.

In de steek gelaten

Het jaar 2017 loopt ten einde. Er is veel gebeurd: herindelingsverkiezingen, landelijke verkiezingen maar ook veel zaken in het gasdossier. We hebben gezien dat het nieuwe kabinet ons ondanks alle beloften mooi in de steek heeft gelaten, met dank aan de landelijke partijen. Wat mij het afgelopen jaar het meest heeft bezig gehouden is de herindeling in Groningen.

Kiezersbedrog

Westerwolde en Midden-Groningen ontstaan vrijwillig. Pekela, Veendam en Stadskanaal komen er niet uit en Haren wordt gedwongen richting Stad. Als we dan nu zien wat voor een ellende dat brengt en nog zal brengen kan ik daar geen enkel begrip voor opbrengen. Zeker als men bedenkt dat de SP in de staten hier vrolijk aan meedoet, ondanks dat men geen herindeling van bovenaf beloofde. Kiezersbedrog van de eerste orde geen enkele principe alleen het pluche telt blijkbaar. We zullen afwachten hoe dit afloopt.

Ik wens allen goede kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.