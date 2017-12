Onrust onder Winschoter docenten vanwege fusieperikelen

Het Dollard College en de Ubbo Emmius in Winschoten willen in 2019 gaan fuseren. De plannen veroorzaken onrust bij het personeel. Vooral mavo-docenten van het Dollard College maken zich zorgen.

Het gaat om de locaties Ubbo Emmius Bovenburen, Dollard College Hommesplein-Stikkerlaan en de Campus, een gezamenlijk onderwijsgebouw voor het Dollard College, AOC Terra en het Noorderpoort. AOC Terra en het Noorderpoort aan de P.C. Hooftlaan maken geen deel uit van de fusie.

Onrust bij Dollard College

Op dit moment kunnen mavo-leerlingen op alle drie de locaties terecht. Maar volgens een van de scenario's krijgen mavo-leerlingen vanaf het schooljaar 2019-2020 mogelijk les in het gebouw van het Ubbo Emmius.

En juist dat scenario veroorzaakt onrust bij mavo-docenten op het Dollard College. De vrees is dat ouders besluiten hun kind(eren) komend schooljaar al naar het Ubbo te sturen, omdat dat uiteindelijk toch gaat gebeuren. Doemscenario: het Dollard College krijgt in het schooljaar 2018-2019 te weinig aanwas van mavo-leerlingen en de leraren hebben geen werk meer.

Reden fusie

De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren met vijftien procent afneemt. Daarom willen de scholen hun krachten bundelen. 'De Campus heeft veel beroepsrichtingen, maar het aantal leerlingen kan niet alle opleidingen in de lucht houden. Met elkaar hebben wij meer kans', zegt directeur Jaap Bakker van het Ubbo Emmius.

Nieuwbouwplannen

De Campus is een relatief nieuw gebouw, maar de gebouwen van Dollard College Hommesplein-Stikkerlaan en de Ubbo Emmius Bovenburen zijn vrij gedateerd. Er wordt daarom nagedacht om voor die twee locaties een nieuw gebouw te ontwerpen.

Er wordt onder meer gesproken over de locatie van het huidige ziekenhuis in Winschoten. Dat komt leeg te staan, omdat het ziekenhuis in Scheemda in 2018 wordt opgeleverd. Daarnaast wordt gesproken over een locatie in Blauwestad.

De komende maanden wordt er intensief overlegd hoe de plannen er daadwerkelijk uit komen te zien. Voor het nieuwe schooljaar in 2019 moet alles zijn beslag hebben gekregen.