Australische fanmail voor Wia: 'Dankjewel voor het opvrolijken van ons leven'

Bijzondere kerstpost voor zangeres Wia Buze uit Termunten. Daar viel woensdag een brief op de mat van twee fans uit...Australië.

'We zijn inmiddels boven de 70 en niet zo goed met computers', begint de brief. 'Een maand geleden hebben we Wia ontdekt op YouTube', schrijft het stel.

Van Sellingen naar Australië

De schrijver vertelt dat hij in de oorlog is geboren in Sellingen en na een korte tijd in Ter Apel al op zijn negende naar Australië verhuisde met zijn ouders. Daar leerde hij zijn grote liefde kennen.

'Mijn vrouw begrijpt geen Gronings, maar ik begrijp de meeste woorden nog wel', zegt hij na 66 jaar 'lezen en schrijven in het Engels'.

Cd's op de post

Buze is blij verrast met de post en stuurt na de jaarwisseling cd's richting Australië. 'Daar maak ik ze vast erg blij mee', schrijft ze op haar facebookpagina.

En daar kon ze gezien de afsluiting van de brief wel eens gelijk in hebben. 'Dankjewel voor het opvrolijken van ons leven. Wia heeft er twee fans bij.'