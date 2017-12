Herbouw Julianaflat in Veendam start over ruim twee weken

De herbouw van de Julianaflat in Veendam start op 8 januari. Vanaf die dag wordt het rechterdeel van het appartementencomplex, dat beschadigd raakte door een explosie, in ere hersteld.

Elf leegstaande appartementen worden van binnenuit aangepakt en worden weer voorzien van een keuken, douche en toilet.

Linkerkant

Woningcorporatie Acantus, de eigenaar van het complex, stemt deze zaken af met de bewoners van de linkerkant van de Julianaflat en de commissie Huurzaken.

2018

Als de verbouwing van de beschadigde appartementen klaar is, wordt vanaf februari gestart met de herbouw van de vijf gesloopte appartementen. De verwachting is dat de in totaal 16 appartementen in het najaar van 2018 klaar zijn.

Praktisch alle bewoners van de vijf vernietigde appartementen hebben aangegeven niet terug te willen keren naar de Julianaflat.

Keuken en badkamer

Als het rechterdeel klaar is, gaat Acantus met de bewoners van het linkerdeel kijken in hoeverre zij hun keuken en badkamer vernieuwd willen hebben. Die gesprekken daarover vinden in januari plaats.

Drukgolf

Bij de ontploffing in april kwam één persoon om het leven. Het was de bewoner van het appartement waar de explosie plaatsvond. Ook huizen in de omgeving van het getroffen complex raakten beschadigd door de drukgolf en het rondvliegende puin.

Lees ook:

- Burendag in Veendam: 'Er wordt veel over de explosie gesproken'