PvdA-Kamerlid Moorlag onder vuur wegens schijnconstructie

Tweede Kamerlid William Moorlag van de Partij van de Arbeid ligt onder vuur, nadat de rechter heeft geconcludeerd dat werkvoorzieningschap Alescon arbeidsbeperkten onterecht bij een uitzendbureau heeft ondergebracht.

Moorlag was ten tijde van de uitvoering van de constructie directeur van Alescon. De rechter gaf aan dat Alescon fout was door ruim vierhonderd medewerkers in te huren via het eigen opgezette uitzendbureau. Daardoor liepen deze mensen onterecht salaris mis.

Volgens FNV-bestuurder Gea Lotterman had Moorlag meerdere keren de kans er iets aan te doen. 'Ik ben hier vanaf 1 januari 2016 mee bezig en heb dit meerdere keren bij de directie van Alescon, dus ook bij Moorlag, voorgelegd', stelt ze. 'De medewerkers zelf wisten niet eens van het bestaan van deze constructie. Het lekte uit toen ze eind 2015 geen eindejaarsuitkering kregen betaald, terwijl ze daar wél recht op hebben.'

Geen akkoord

Nog voordat de uitspraak van de rechter er lag, had Moorlag volgens Lotterman de kans om tot een akkoord te komen met de FNV. 'We hebben met elkaar meerdere keren gesproken om te schikken. Dat wilden Alescon en Moorlag niet.' Volgens een berekening van het FNV moet Alescon ruim 2,1 miljoen euro aan achterstallig loon en andere werknemersrechten terugbetalen.

Geen reactie

Moorlag zelf wil niet persoonlijk reageren, maar stelt in een verklaring 'niets fout te hebben gedaan. De rechter oordeelt nu dat de constructie die door mijn voorgangers in 2011 opgezet, niet de juiste was. Ik heb deze constructie niet aangepast, omdat ik er vanuit ben gegaan dat het een juridisch deugdelijke keuze was, die destijds met de ondernemingsraad en de vakbonden waren besproken.'

Volgens Moorlag is hij de vierhonderd medewerkers terwille geweest. 'Mijn stellingname als directeur is altijd geweest om het verschil in inkomen als gevolg van de constructie te compenseren wanneer de rechter zo zou oordelen. Met deze rechterlijke uitspraak zal de huidige directie van Alescon hieraan uitvoering moeten geven, los van de vraag of hoger beroep wordt ingesteld.'