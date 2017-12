Deel dit artikel:











Geen nieuwe coalitiepartner na opstappen Gezond Verstand Haren (Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

Het CDA en D66 , de overgebleven partijen in het gemeentebestuur van Haren, gaan niet op zoek naar een nieuwe coalitiepartner. De taken van voormalig wethouder Mariska Sloot worden verdeeld over het college.

Gezond Verstand Haren is woensdag uit de coalitie gestapt, omdat Haren informatie geeft aan Groningen en Ten Boer. Met die informatie wordt een voorschot genomen op de naderende herindeling. De partij van Mariska Sloot kon zich daar niet mee verenigen en trok de stekker uit de coalitie. De coalitie in Haren heeft na het aftreden van Gezond Verstand Haren nu zeven zetels, de oppositie heeft er daardoor tien. De coalitie aanvullen met een partij leek op voorhand al onmogelijk. Naast D66, CDA en Gezond Verstand Haren is geen enkele partij voor een zelfstandige gemeente. Die partijen willen allemaal herindelen met Groningen en Ten Boer. Het college strijdt, ondanks het verlies van Gezond Verstand Haren, nog altijd voor zelfstandigheid. De opgestapte partij zal in de oppositie blijven strijden voor zelfstandigheid. Lees ook: - D66 en CDA Haren 'verbaasd en teleurgesteld' over opstappen coalitiepartner

