Megazonnepark bij Sappemeer komt er voorlopig niet

De aanleg van het megazonnepark aan het Achterdiep-Noordzijde in Sappemeer mag voorlopig niet beginnen.

Donderdag schorste de Raad van State (RvS) de omgevingsvergunning, die Hoogezand-Sappemeer voor de 320.000 zonnecollectoren heeft verleend. De rechter vindt de impact van 117 hectare zonnecollectoren voor omwonenden te groot. Het hele gebied is nu nog weiland.



Bodemprocedure

Het gaat om een heel groot park op korte afstand van omwonenden, aldus de Raad van State. In april behandelt de Raad van State de bodemprocedure tegen de vergunning. De vergunning blijft geschorst totdat er een bodemuitspraak is.

'De Raad van State gaat nu proberen om de zaak uiterlijk in april definitief te behandelen, zodat er dan een definitieve uitspraak kan komen', zegt woordvoerder Gert-Jan Klapwijk van de RvS.

Eerder deze maand vroegen omwonenden en de Stichting Stop Zonnecollectoren om schorsing van de vergunning van Powerfield Free Zone N.V. uit Dokkum. Dit bedrijf had aangekondigd deze maand nog te zullen beginnen met de aanleg van kabels en de bouw van transformatoren.

Miljoenensubsidie

Powerfield stelt dat het zonnepark in december 2019 stroom moet leveren omdat anders een miljoenensubsidie vervalt. De bouw van het park duurt anderhalf tot twee jaar. De voorzieningenrechter vindt de belangen van de omwonenden op dit moment zwaarder wegen.

