Haags duo op dievenpad in Leek (Foto: Flickr/HomeSpot HQ (Creative Commons))

Twee mannen uit Den Haag van 37 en 36 moeten als het aan de officier van justitie ligt zes maanden de cel in, met aftrek van voorarrest. De twee worden verdacht van twee inbraken in winkelcentrum de Liekeblom in Leek.

Vorig jaar september belde een buurtbewoner rond 3.30 uur met de politie. Ze zag een auto naast haar auto staan, maar ze vertrouwde het niet en belde de politie. Eerder veroordeeld De auto was van de 37-jarige verdachte. Hij is eerder veroordeeld voor inbraken. Reden voor de politie om de auto in de gaten te houden. Toen de verdachten aan kwamen lopen werd het voertuig gecontroleerd. In de auto lagen onder andere 76 pakjes shag, 340 pakjes sigaretten en gereedschap om in te breken.

Ontkennen Beide mannen ontkennen dat ze bij de winkels hebben ingebroken. De 37-jarige man was aanwezig tijdens de zitting, de 36-jarige verdachte niet.