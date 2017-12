Wonen in een rijksmonument? 'Dat wordt dan waarschijnlijk in de schuur'

Het Groninger Landschap heeft er drie door aardbevingen beschadigde monumentale boerderijen bij. Donderdag verkocht de NAM de panden voor één euro per stuk.

'Het zijn drie rijksmonumentale boerderijen die vaak al honderden jaren een verhaal in zich hebben', zegt directeur Marco Glastra van het Groninger Landschap. Het gaat om Plaats Melkema (Huizinge), De Haver (Onderdendam) en Occo Reintiesheert (Stedum).

'We krijgen een bruidsschat mee om dertig jaar onderhoud te doen.' Het gaat om een bedrag van drie miljoen euro.

Wonen in 'waarschijnlijk de schuur'

De boerderijen worden niet compleet versterkt. 'We zoeken een plek in de boerderij waar mensen veilig kunnen wonen. Dat wordt waarschijnlijk in de schuur. Daar heb je onder de gebinten een soort veiligheid. De voorhuizen gaan we conserveren en we zorgen dat ze ongeschonden deze periode doorkomen.'

Gemengde gevoelens

'Dit roept bij ons gemengde gevoelens op. Je bent blij als je iets in eigendom krijgt, maar dit is een bijzondere aanleiding. Het is een druppel op een gloeiende plaat in het aardbevingsbgebied. Toch is het goed dat er goed gezorgd gaat worden voor deze boerderijen.'

