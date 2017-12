Herstel oude loop van De Hunze stap dichterbij

Het herstel van de oude loop van de Hunze is een stap dichterbij gekomen Stichting Het Groninger Landschap heeft donderdag een strook grond van zeven hectare overgenomen van het berijf Rotij Projecten BV.

De aanschaf van deze gronden is een van de schakels, die nodig is om de loop van de rivier te herstellen. Het gebied ligt tussen natuurgebied de Oosterpolder en de gronden ter hoogte van de Stainkoeln, die momenteel als landbouwgrond. worden gebruikt. Van deze terreinen is het Groninger Landschap al eigenaar.

Koppelen

De Hunze stroomde ooit langs de oostelijke stadsrand van Groningen. Het Groninger Landschap heeft de ambitie om de relatie van de stad Groningen met de voormalige rivier te herstellen door de Hunze via de stad weer aan het Reitdiep te koppelen.

Verbindingszones

Veel van de oude landschapspatronen zijn nog tot diep in de stad zichtbaar. Deze beleving gaat hand in hand met het streven van de stad Groningen om meer ecologische verbindingszones in en door de stad te hebben.

Verpachten

Het Groninger Landschap wil de overgedragen grond voorlopig verpachten. Zodra de verschillende schakels aan elkaar kunnen worden verbonden, zal de oude Hunze ook weer door dit gebied stromen.