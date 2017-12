Noord Vandaag: 'Over het algemeen vinden ze mijn hagedis griezelig'

Met je dier naar het verzorgingshuis? Het moet kunnen, zo vindt de Tweede Kamer. Op sommige plekken in onze provincie kan dit al.

Bij Zinn in Haren bijvoorbeeld. Daar houdt het hagedisachtige huisdier van Klaziena Beugel de gemoederen bezig. 'Oeeee, griezelig', omschrijft ze de reactie van sommige mensen. Dat terwijl het haar huisdier een positief effect heeft. 'De intimititeit', zegt Beugel. 'Hij is heel lief.' (08:47)

Verder in Noord Vandaag:

- De huurcommissie kreeg in de afgelopen twee jaar meer dan twee keer zoveel klachten als in de vijf jaar daarvoor .De huurprijs gaat na een uitspraak gemiddeld met ruim 150 euro per maand naar beneden. (01:43)

- Kun je op een veilige manier toch appen op de fiets? Studenten van de Hanzehogeschool Groningen onderzoekt het. Onderzoeker Chris Dijksterhuis: 'We gaan proberen om het te herinrichten. Het smartphonegebruik op de fiets is gevaarlijk. De smartphone is niet het probleem, maar de focus is het probleem.' (04:39)

- Hij is 59 jaar en 3 maanden jong en beleefde vandaag zijn laatste dag als duiker bij de brandweer: Wim Joosten. 'Het is mooi geweest zo.' (10:17)

- Kerstpakketten lijken weer bezig aan een opmars. Rob Mulder keek wat Groningers deze kerstdagen van hun baas krijgen. (11:46)

- Ook dit was 2017: Het bakkersechtpaar De Boer verkocht dit jaar hun huis en winkel in Uithuizen verkocht. Inmiddels woont het stel in de kop van Drenthe. (15:06)

- Bonnie Boonstra tekent dagelijks portretjes en 'exposeert' deze op Instagram. (17:33)

- Een nieuwe opgave van onze rubriek 'Wel is dit?' (20:11)

