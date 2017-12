Brandweerduiker (59) stopt ermee: 'Dit is een andere tak van sport'

Brandweerman Wim Joosten hangt zijn duikpak aan de wilgen. Met zijn 59 jaar is hij een van de oudste brandweermannen in onze provincie. 'En drie maanden!', vult hij zijn leeftijdsduiding aan.

'Deze dag is anders dan anders', zegt hij op zijn laatste werkdag. Net als anders staat er ook nu een duik op het programma. 'Duiken is een andere tak van sport. Vroeger moest je zelf zoeken. Dat is tegenwoordig wel makkelijker geworden met alle apparatuur.'

Verlichting

'Als ik iemand eruit gehaald heb, dan hoeven nabestaanden ook niet meer te raden wat er gebeurd is. Dat geeft een stuk verlichting', kijkt hij terug op de gevallen waarbij hij slachtoffers uit het water haalden.

'We hebben ons werk dan hartstikke goed gedaan. Als je maanden blijft zoeken; wat een onzekerheid geeft dat. Als je iemand vindt, moet je daar troost en voldoening uit proberen te halen.'

Joosten stopt overigens niet helemaal bij de brandweer. Hij blijft betrokken bij de opleidingen en examens. Lachend: 'Ze zijn nog niet klaar met me.'