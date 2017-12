Royal Hoitsema stuurt zeventien mensen naar huis

Bij de stad-Groninger drukkerij Royal Hoitsema Labels verliezen zeventien medewerkers hun baan. Hoitsema raakt een grote klant kwijt en heeft daardoor volgend jaar minder werk.

Royal Hoitsema drukt etiketten voor de voedingsmiddelen-, dranken- en tabaksindustrie. Het bedrijf heeft in een aanbesteding een grote drukopdracht van bierbrouwer Heineken verloren aan een concurrent in Duitsland. Die neemt volgend jaar het werk van Hoitsema over.

Flinke storm



'We konden niet mee met de prijs', zegt manager personeelszaken Hermen Goedhart. Volgens Goedhart is het een eenmalige tegenslag en heeft het omzetverlies niks te maken met de kracht van het bedrijf.

'We zijn een gezonde onderneming. We hebben zelfs een heel mooi jaar achter de rug. Er wacht ons in 2018 echter een flinke storm. Met de herstructurering bereiden we ons daar op voor.'

Oudste

Royal Hoitsema Labels is volgens het bedrijf zelf 'Nederlands oudste nog actieve drukkerij' en bestaat 364 jaar. Het bedrijf begon als boekdrukker en krantendrukkerij. In de jaren zestig heeft het zich toegelegd op het drukken van etiketten. Het is in die sector toonaangevend en kan een reeks multinationals tot zijn opdrachtgevers rekenen.

Alle afdelingen

De reorganisatie is afgestemd met de vakbond. De OR van Hoitsema heeft positief geadviseerd over de ontslagen, die volgens Goedhart op alle afdelingen van het bedrijf zullen vallen. De ontslagaanvragen zijn inmiddels ingediend bij UWV, die ze nog wel moet goedkeuren.