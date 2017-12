Dit was 2017: Bakkersechtpaar kan eindelijk 'Drenthenieren'

Nu het einde van het jaar steeds dichterbij komt, blikken we terug op verhalen die Groningers het afgelopen jaar hebben geraakt. We beginnen in Uithuizen. Bakkersechtpaar De Boer kon eindelijk met pensioen, nadat ze door de NAM zijn uitgekocht.

Het pand waarin de warme bakker zat, had op verschillende plekken diepe scheuren. Het echtpaar wilde hun huis en winkel verkopen, maar dat lukte niet vanwege de aardbevingen.

Drenthenieren

Na ruim vijf jaar onderhandelen met de NAM, kregen Ide en Abelien afgelopen jaar eindelijk goed nieuws. Het gasconcern ging akkoord met uitkoop en daarmee konden ze eindelijk met pensioen. Of zoals ze zelf zeggen: ´Drenthenieren´.

Het echtpaar had al ruim tien jaar een huis in Rolde, maar woonde daar niet. Pas in oktober, na het inleveren van de sleutel in Uithuizen, gingen Ide en Abelien definitief over.

Samen boodschappen doen, dat heb ik nog nooit van mijn leven beleefd! Abelein de Boer - Voormalig bakker

Voor de 70-jarige Ide is het sindsdien nog steeds wennen: 'Ik begon elke nacht om half één. Dat hoeft nu niet meer. Daarom ga ik pas tegen twaalf uur slapen. Dan word ik om 4 uur alweer wakker.'

Leuke klanten

Abelien, die altijd in de winkel stond, mist vooral het contact met de klanten: 'We hadden het erg naar ons zin in Uithuizen. Altijd leuke gesprekken. Dat vind ik nog wel een beetje lastig', zegt ze met een traan in haar ogen.

Ook het gesteggel met de NAM kunnen ze nog niet helemaal achter zich laten. 'Af en toe komt dat gevoel nog wel even terug. Het moet slijten', zegt Abelien.

Boodschappen en reizen

Wel zijn er leuke vooruitzichten in 2018. Zo gaat het echtpaar op vakantie naar Canada. Ook zoeken ze familie op in Amerika. En daarnaast doen ze ook steeds meer dingen met elkaar. 'Nu gaan we samen boodschappen doen. Nou, dat heb ik nog nooit van mijn leven beleefd!', besluit Ide lachend.