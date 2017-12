Voedselbank Groningen neemt cheque in ontvangst

De Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) heeft besloten een cheque aan Voedselbank Groningen uit te reiken. Het bedrag van 2.000 euro werd donderdagochtend in ontvangst genomen.

Voedselbank Groningen is sinds oktober 2017 gevestigd aan de Ulgersmaweg.

Reden voor het uitreiken van de cheque is dat VBNO vindt dat de Voedselbank ondersteuning verdient voor het bestrijden van armoede in de provincie Groningen.

