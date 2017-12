Deel dit artikel:











Beppen met Beppie: 'Soms als ik wakker word, voelt het zo koud en alleen' (Foto: RTV Noord)

Eenzaamheid is een steeds groter probleem. Verslaggever Beppie van der Sluis is een serie - 'Beppen met Beppie' - gestart, waarin ze met eenzame Groningers op pad gaat. Deze keer gaat ze met de 88-jarige Sietske Brands een visje eten in Lauwersoog.