Hoe Hitlers Mercedes in Groningen terechtkwam... en weer spoorloos verdween

Het klinkt ongeloofwaardig, maar niets is minder waar. De Groninger familie Mulder kocht vlak na de Tweede Wereldoorlog een tweedehands Mercedes die tijdens de oorlog eigendom was van Adolf Hitler.

Onderzoeker Harrry Perton van de Groninger Archieven kwam het verhaal bij toeval tegen en is nu op zoek naar nazaten van die familie Mulder. Autohandelaar Remko Mulder kocht in 1947 namelijk voor 7500 gulden de Mercedes-Benz 770 cabriolet.

Onmogelijk souvenir

Volgens een artikel in de Amsterdamse krant Het Parool werd de auto na de oorlog aangetroffen in een dump in de buurt van het Duitse Averbugsburg.

Een Amerikaanse soldaat wilde de auto als souvenir mee naar huis nemen, maar toen dat niet lukte, heeft hij de wagen cadeau gedaan aan een Nederlandse verbindingsofficier. En via via kwam de auto bij Mulder aan het Zuiderdiep in Groningen terecht.

'Ik kwam erachter via krantendatabank Delpher op internet. Daar zijn net heel veel nieuwe jaargangen aan toegevoegd. Eigenlijk was ik op zoek naar wat Simon Carmiggelt had geschreven over Groningen, want ik ben fan van hem', zegt Perton. 'En toen kwam het bericht tevoorschijn dat een Groninger de auto van Hitler had gekocht.'

Enorm benzineverbruik

Het Nieuwsblad van het Noorden besteedde ook een keer aandacht aan het verhaal, toen ze in 1973 met de familie Mulder terugblikten op hun toenmalige auto. Hij reed prachtig volgens de heer Mulder, maar had wel een enorm benzinegebruik. Meer dan twee kilometer reed de auto niet op een liter. Wat niet zo vreemd was, want de wagen had een gewicht van bijna drie ton.

Tekst gaat verder na onderstaande afbeelding.



Der Grosser Mercedes

De auto van Mulder was vermoedelijk een Mercedes-Benz 770. Een enorme wagen die in Duitsland de bijnaam 'Der Grosser Mercedes' had. Er zijn ruim honderd van deze auto's gebouwd, die onder anderen werden gebruikt door de Japanse Keizer Hirohito, Paus Pius XI en diverse hoge nazi's, onder wie Hitler.

Met schone laarzen de auto in

'Een bijzonder kenmerk van de auto is een uitschuifbaar voetenbankje, zodat Hitler kon staan tijdens de parade. Dat zie je ook op de films uit die tijd', zegt Perton. 'En er zat een 'Stiefelstreicher' op de treeplank, om de laarzen aan af te vegen.'

Verbouwd tot stationwagen

Er zijn een aantal exemplaren van dit type bewaard gebleven, die vandaag de dag erg veel geld waard zijn. Het exemplaar van Mulder werd in Uithuizen door carrosseriebedrijf Luchtenberg verbouwd tot een stationwagen en later verkocht aan iemand in Amsterdam. Die verkocht hem op zijn beurt weer aan een rondreizend muziekgezelschap. Sindsdien is er niets meer van de auto vernomen.

Zoektocht

Archivaris Perton hoopt dat de nazaten van de familie Mulder nog foto's en documenten hebben. Contact opnemen met Perton en meer nalezen over dit bijzondere verhaal, kan op zijn website Groninganus.