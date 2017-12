Eerste bouwfase van het Havenkwartier in Blauwestad voltooid

Donderdagmiddag werd de voltooiing van de eerste fase van het Havenkwartier in Blauwestad gevierd. Er staan nu zestien karakteristieke woningen met oud-Hollandse gevels.

Het project staat op een landtong, met aan de kop daarvan een mooi authentiek pand omgeven met rijtjeshuizen.

Blije mensen

Harry Leggedoor, van het initiërende bouwbedrijf Geveke Bouw, zegt trots te zijn op het project. 'Trots op wat je hier ziet, maar ook op alle blije mensen die hier een huis hebben gekocht. Een aantal mensen zal hier waarschijnlijk al dit jaar kerst vieren. Sommigen komen hier in ieder geval deze kerstvakantie klussen in hun nieuwe woning.'

Vierendertig

Er staan nu zestien woningen, daar komen nog achttien bij. In totaal zullen vierendertig woningen verrijzen in het Havenkwartier. De laatste achttien zijn volgens Leggedoor komende zomer klaar. 'Ze zitten in een prijsklasse vanaf 189.000 euro. Op de hoek van het Havenkwartier komt een modelwoning, zodat mensen een kijkje kunnen nemen.'

Visitekaartje

Volgens burgemeester Pieter Smit van Winschoten zijn er momenteel gesprekken gaande om te kijken of elders in Blauwestad iets vergelijkbaars gebouwd kan worden. 'Er is behoefte aan dit type woningen, het is een visitekaartje voor Blauwestad aan het worden. Wij zijn hier blij mee, want het voegt echt iets toe. Blauwestad wordt een dorp voor iedereen.'

