Rondje Groningen: Sun Tzu is uit logeren

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur vind je bij RTV Noord een overzicht van de opmerkelijkste social media-berichten uit Stad en Ommeland. Vandaag in Rondje Groningen: een logeerpartijtje voor kat Sunny.

1) Sorry, Dennis

Dacht voetballer Dennis van Duinen uit Hoogezand net af te zijn van de spot over zijn gemiste kans, rakelt The Guardian het weer op. Als speler van Harkemase Boys kreeg van Duinen wereldwijde bekendheid door voor open doel te missen. De misser staat in het jaaroverzicht van de vooraanstaande Engelse krant. Nog één keertje, Dennis. Sorry.



2) Als de brandweer

Het was vandaag de kortste dag van het jaar. Dat kun je negeren, maar je kunt ook een mooie manier je werknemers in het zonnetje zeggen. Want wie staan er dacht en nacht klaar voor je?



3) Groningen in de sneeuw

Soms zijn foto's zo betoverend dat ze nog een beetje extra aandacht verdienen. Zo ook deze schitterende plaat van Stadjer Almer Steegstra. Geniet van de Groninger binnenstad in de sneeuw.



4) Politie haalt een wit voetje

In de donkere winterdagen slaan inbrekers vaker dan elders in het jaar hun slag. Reden genoeg voor de politie om bewoners van slecht beveiligde huizen te wijzen op de risico's. Dit gebeurt met witte voetjes. Woensdag was het blauw op straat in Wildervank en Veendam.



5) Thumbs up, Gianni

Voormalig schaatsheld Gianni Romme bracht een bezoekje aan Groningen. Daar inspireerde hij kinderen van de Topsort Talenten School. Thumbs up, Gianni!



6) Sloopupdate

De Vennenflat in Delfzijl gaat tegen de vlakte. Onze verslaggever Martin Drent houdt de vorderingen goed in de gaten.



7) Japans succes

Gisteren meldden we al dat FC Groningen met een Japanstalig twitteraccount is gestart. Speciaal voor de Japanse FC'er Ritsu Doan. Met succes, want zo'n 1500 mensen volgen het account. De vertaling is volgens de FC in handen van Takumi, een student uit Engeland.



8) Typemachine van stal

Stel, je hebt een deadline, maar je computer weigert dienst. Wat doe je dan? Deze correspondent van de Ommelander Courant haalde de ouderwetse typemachine van stal.



9) Logeerpartij

Tot slot een logeerbericht. Want een van de beroemde Instagram-katten van zwemster Ranomi Kromowidjojo is uit logeren. Sun Tzu, kortweg Sunny, heeft het prima naar zijn zin.



O ja, voor wie nieuwsgierig is geworden naar beide viervoeters: