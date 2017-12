Ntab: 'Het is geen moeten, ik wil graag'

Een 500 meter schaatsen is simpel volgens Dai Dai Ntab. Twee keer linksom en zo hard mogelijk richting de finish. Met die gedachte start hij ook bij het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT).

Met nog exact een week voordat hij in actie komt is de Groninger sprinter relaxed. 'Ik moet vooral slim blijven trainen en niet te veel meer doen. De spanning komt nu wel een beetje, maar dat is normaal', vertelt hij op rustige toon.

Het gaat niet om de tijd

Anderhalve week geleden verbeterde hij z'n persoonlijk record op de kortste sprintafstand. In Salt Lake City noteerde hij 34.15. In Heerenveen zal het een stukje langzamer gaan. Het gaat in de Friese schaatstempel ook niet zozeer om de tijd, maar om de klassering.

De tweede plaats is volgens de schaatsmatrix voldoende om een ticket voor de Olympische Spelen in Pyeongchang in Zuid-Korea te bemachtigen.

'Vijf, zes podiumkandidaten'

'Het is niet zozeer dat ik me moet plaatsen, ik wil het graag. Want je weet nooit of je nog weer zo goed wordt de komende tijd. De concurrentie is groot. Ik kan zo vijf, zes namen noemen die in aanmerking komen voor het podium.'

De meeste tegenstand komt uit z'n eigen ploeg Plantina. De gebroeders Michel en Ronald Mulder, Kai Verbij en Pim Schipper azen ook op een startbewijs. 'De sfeer is nu nog goed en we kunnen nog met elkaar door een deur. Zodra het maandag, dinsdag wordt, kies je toch je mensen uit waarmee je optrekt.'

