Dit was 2017: 'Ik weet niet of ik hier had gestaan als mijn zoontje niet op komst zou zijn'

Marco Luttjeboer wordt in januari voor het eerst vader. Zelf komt hij van ver. Maar na vijf jaar thuiszitten, soms met depressies, bracht de komst van zijn zoontje verandering in Marco's leven. Hij zocht hulp.

Die hulp kreeg hij bij de Harde Leerschool. In dit programma in Zuidoost Groningen kregen vijftien jongeren acht weken lang rugbytraining. Het doel: de positieve aspecten van rugby gebruiken om aan een baan te komen.

Thuis op de bank

'Ik was een jongen die thuis op de bank zat', vertelt de 25-jarige Luttjeboer, die onlangs naar Finsterwolde is verhuisd. Hij ging alleen zo nu en dan naar familie en vrienden. Maar door alles wat Luttjeboer heeft meegemaakt lukte het niet om een opleiding af te maken of aan het werk te gaan.

'Ik had zelf wel naar werk kunnen zoeken, maar dan had ik dat niet volgehouden. Ik was met goede moed heengegaan, maar had het na een week weer opgegeven.' Vooral faalangst speelde een grote rol in Luttjeboers leven. Zodra er iets fout ging, gaf hij de moed op. En zo belandde hij keer op keer weer thuis op de bank.

Knop om

Toen hij ruim een half jaar geleden hoorde dat zijn vriendin zwanger was, ging de knop om. 'Er moet nu wel wat gebeuren.' Concreter gezegd: 'Ik wil centen verdienen.' Om zijn zoontje een betere jeugd te geven dan hij zelf heeft gehad. 'Ik weet niet of ik hier had gestaan als mijn zoontje niet op komst zou zijn', zegt nu.

Na de wekenlange rugbytraining, met een heuse bivak als hoogtepunt, blijkt de knop echt te zijn omgegaan. Vooral zijn faalangst is minder geworden. Als het nu even niet meteen lukt, probeert Luttjeboer het gewoon nog een keer. Bijvoorbeeld bij werkbedrijf Synergon in Winschoten.

Schilder

Daar wordt op dit moment gekeken of er een schilder in hem zit. Niet zijn droombaan, maar wel iets waar hij nu in verder wil. Van de oefenplek bij Synergon naar betaald werk. Bijvoorbeeld lantaarnpalen schilderen, of verven bij mensen thuis.

Zijn oude rugbycoach weet zeker dat Luttjeboer er komt. 'Af en toe moet hij nog een klein beetje aan zijn oren worden getrokken, maar het gaat lukken. Bij Marco zeker. En anders pak ik hem weer op.'

