Menterwolde neemt afscheid met een boek en een lintje

Met een speciale vergadering heeft de gemeenteraad van Menterwolde afscheid genomen. In het gemeentehuis van Muntendam werd teruggeblikt op het 27-jarig bestaan van de gemeente.

Jongste gemeente

Met die 27 jaar is Menterwolde de jongste Groningse gemeente die per 1 januari afscheid neemt. Zowel Slochteren als Vlagtwedde gaan zo'n 200 jaar terug, Hoogezand-Sappemeer en Bellingwedde ontstonden midden vorige eeuw.

'Tussen de Klappen'

Het 27-jarig jubileum werd kort gevierd met afscheidsboek 'Tussen de Klappen', dat iedereen in Menterwolde tussen Kerst en oud en nieuw thuisbezorgd krijgt. Het eerste exemplaar van het boek werd uitgereikt aan Petra Meuken.

Op 10 januari 1990 was Meuken de eerste die in de gemeente Menterwolde, dat toen nog Oosterbroek heette, werd geboren. Overigens is Meuken nu geen Menterwoldse meer, want ze woont inmiddels in Leeuwarden.

Lintje

Alle vijftien raadsleden van Menterwolde werden door waarnemend burgemeester Munniksma bedankt voor hun inzet. Voor raadslid Gosse Huizenga (PvdA) was het bedankje extra bijzonder: hij werd voor zijn jarenlange inzet benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Midden-Groningen

Op 1 januari wordt de gemeente Menterwolde opgeheven. Het gaat dan, samen met Slochteren en Hoogezand-Sappemeer, op in het nieuwe Midden-Groningen.

