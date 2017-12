PvdA'ers verontwaardigd over aanblijven Moorlag na verboden schijnconstructie

Landelijk reageren PvdA'ers verontwaardigd op het besluit van hun partij dat Tweede Kamerlid William Moorlag mag aanblijven. Donderdagochtend werd bekend dat Moorlag als directeur van een sociale werkplaats jarenlang honderden arbeidsbeperkten inhuurde via een verboden schijnconstructie.

Moorlag, opgegroeid in Onderdendam en wonend in Winsum, was ten tijde van de uitvoering van de constructie directeur van Alescon. De rechter gaf aan dat Alescon fout was door ruim vierhonderd medewerkers in te huren via het eigen opgezette uitzendbureau. Daardoor liepen deze mensen onterecht salaris mis.

Geen consequenties

Een woordvoerder van de PvdA laat weten dat het handelen van Moorlag geen consequenties heeft voor zijn Kamerlidmaatschap. 'William Moorlag is net als de PvdA tegenstander van schijnconstructies. Daarover zijn we het volledig met elkaar eens.' Ook laat de partij weten dat de integriteitscommissie van de PvdA geen onderzoek zal doen naar Moorlag. 'Die commissie treedt op bij fraude en dat soort zaken. Daar is nu geen sprake van.'

Hypocrisie en teleurstelling

Prominente PvdA'ers John Kerstens en Astrid Oosenbrug uiten forse kritiek op het besluit van de PvdA-leiding, meldt het Algemeen Dagblad. 'Hier had vandaag iets kunnen staan over hypocrisie en practice what you preach, maar ach', schrijft Kerstens – nummer 11 op de PvdA-lijst – op Facebook. Ook oud-Kamerlid en voormalig kandidaat-voorzitter Astrid Oosenbrug is 'zeer teleurgesteld'.

'Het is onbegrijpelijk dat de PvdA-leiding nu geen maatregelen neemt”, zegt Oosenbrug tegen deze krant. 'In de PvdA-fractie mag geen ruimte zijn voor mensen die langs de randjes van de wet lopen en later kijken of het wel of niet kan. Dat is een compleet foute instelling voor een sociaaldemocraat. Moorlag is niet langer geloofwaardig als hij zegt te strijden tegen schijnconstructies.'

Wilco Bos, PvdA-lijsttrekker in Harderwijk, sluit zich aan bij de kritiek. 'Ik vind de uitleg van Moorlag nu onvoldoende. Je kunt niet zeggen: 'Ik was onder de indruk dat de juridische constructie in orde is'. Dat kan wel zo zijn, maar als PvdA'er moet je dit soort constructies simpelweg niet willen. Als je directeur bent, kun je er iets aan doen. En dat heeft hij nagelaten. Ik vind dat hij nu meer uitleg moet geven.'

Verklaring Moorlag

Moorlag zelf wil niet persoonlijk reageren, maar stelt in een verklaring 'niets fout te hebben gedaan. De rechter oordeelt nu dat de constructie die door mijn voorgangers in 2011 opgezet, niet de juiste was. Ik heb deze constructie niet aangepast, omdat ik er vanuit ben gegaan dat het een juridisch deugdelijke keuze was, die destijds met de ondernemingsraad en de vakbonden waren besproken.'

Volgens Moorlag is hij de vierhonderd medewerkers terwille geweest. 'Mijn stellingname als directeur is altijd geweest om het verschil in inkomen als gevolg van de constructie te compenseren wanneer de rechter zo zou oordelen. Met deze rechterlijke uitspraak zal de huidige directie van Alescon hieraan uitvoering moeten geven, los van de vraag of hoger beroep wordt ingesteld.'

Lees ook:

- PvdA-Kamerlid Moorlag onder vuur wegens schijnconstructie