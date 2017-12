Lycurgus na sensationele wedstrijd uitgeschakeld in Europa

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben hun huid bijzonder duur verkocht in de return tegen het Duitse SWD Powervolleys Düren, desondanks is de Europese campagne voorbij. Lycurgus boog pas na een golden set in MartiniPlaza, na een 3-1 zege.

Het duel in Duitsland werd eerder met 3-0 verloren door Lycurgus, waardoor de ploeg van coach Arjan Taaij vier sets moest winnen om door te gaan in de CEV Cup.

Blokkerend heer en meester

De Groningers begonnen sterk en waren vooral blokkerend heer en meester in de eerste set, die met 25-18 werd gewonnen.

Tweede set

In het tweede bedrijf kwamen de Duitsers sterk terug (16-25), waardoor Düren nog maar één set nodig had om door te gaan in Europa.

Spannend

De derde set was erg spannend met een aantal mooie rally's. Lycurgus bleef op het nippertje in leven door de set met 25-23 naar zich toe te trekken. De vierde set ging opnieuw met klein verschil naar de Groningers (25-22), dus moest er een golden set gespeeld worden.

Golden set

In de beslissende golden set bleven beide ploegen dicht bij elkaar, maar de Duitsers gingen er met de buit vandoor (13-15).

2008

Lycurgus speelde slechts één keer eerder een golden set in de historie. Dat was in 2008 bij het Europa Cup debuut. Lycurgus won die set met 15-10 van Chemes Humenné.

Kosovo en België

Lycurgus is uitgeschakeld in Europa. Eerder speelde de ploeg van coach Arjan Taaij in de voorronde van de Champions League tegen Luboteni Ferizaj uit Kosovo en het Belgische Noliko Maaseik.

