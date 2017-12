Rijtestlocatie van het CBR in Winschoten gaat weer open (update)

Er komt weer een rijtestlocatie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Winschoten. Die werd in juli dit jaar nog gesloten, net als 22 van de 53 andere rijtestlocaties in Nederland.

Reden is de geografische ligging van de locatie in combinatie met het relatief hoge aantal rijlessen in de regio Winschoten.

Tamelijk ver weg

'Uit onderzoek blijkt dat voor veel van onze klanten de stad Groningen, waar we ook een locatie hebben, toch tamelijk ver weg is. En omdat daar toch ruim driehonderd mensen jaarlijks werden getest, komen we op het besluit terug', legt woordvoerder Irene Heldens van het CBR uit.

Efficiëntie

Het gaat bij rijtesten om mensen van wie niet vast staat of ze nog kunnen rijden. Niet alleen ouderen, maar ook bijvoorbeeld jongeren met een lichamelijke beperking die in een aangepaste auto moeten rijden. Deze mensen moeten worden ingepland voor een keuring, en dat is volgens Heldens efficiënter te doen bij 30 in plaats van 53 locaties,

Nieuwe locatie

Jaarlijks worden ongeveer 20.000 van dit soort rijvaardigheidstesten afgenomen. Met 300 testen behoort Winschoten niet tot de uitschieters, maar het is wel voldoende om de rijtestlocatie te heropenen. Wanneer dit gebeurt, is niet bekend.

Het CBR is verhuisd naar een nieuwe locatie, daar moeten eerst nog wat aanpassingen gedaan worden. 'Het is er nog niet helemaal geschikt voor het ontvangen van gehandicapten. De komende weken gaan we dat aanpassen. Een precieze datum waarop we weer beginnen, heb ik nog niet.'

Wat vindt de rijschoolhouder?

Dries Mejeur van Rijschool Schuringa vindt het goed dat de rijtesten weer terugkomen in Winschoten. 'Mensen protesteerden er ook tegen. 'Nou moeten we ineens naar de stad en ik ben daar helemaal niet bekend.' Zij hebben het ook liever in Winschoten.'

'Als mensen een beperking hebben en zich nooit laten testen hebben, kan het een probleem met de verzekering opleveren. Zo'n rijtest is dus noodzakelijk.'



