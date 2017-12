Helpt deze vader zijn zoon aan een criminele carrière, of was het noodweer?

Tegen een 48-jarige man is donderdag een jaar cel geëist omdat hij samen met zijn zoon bedrijfswagens stal. Volgens de verdachte was het geen diefstal, maar werd hij achtervolgd en beschoten.

De man zegt dat hij en zijn zoon werden achtervolgd, toen ze op zoek gingen naar auto's om te verkopen. Ze wilden een autohandel beginnen.

'Gevlucht in bestelwagen'

Op een carpoolplaats in Leek werd de auto van de man beschoten. De zoon zou zijn gevlucht in de auto van de man. De verdachte zegt dat hij in paniek was en op de carpoolplaats een bestelbus zag met draaiende motor. Hier reed hij mee weg. In Groningen werd de man aangehouden voor diefstal van die bestelbus.

Volgens de advocaat van de man gaat het om noodweer. In de auto zijn sporen van een schietpartij gevonden.

De politie heeft nog een aantal soortgelijke diefstallen van bedrijfswagens openstaan uit Scheemda, Stadskanaal en Veendam. De verdachte zou ook daar verantwoordelijk voor zijn.

Zoon helpen aan criminele carrière

De officier van justitie vindt het slecht dat de man zijn zoon hierin betrekt. 'Ik vind het zeer kwalijk dat hij zijn zoon helpt aan een criminele carrière.' Naast de celstraf eist de officier ook een schadevergoeding van ruim 12.500 euro.

De uitspraak is op 11 januari. 'In verband met de veiligheid' heeft de rechtbank niet bekendgemaakt waar de man vandaan komt.