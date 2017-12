Deel dit artikel:











VVD: 'Delfzijl heeft te weinig koopwoningen' (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Bouwen in plaats van slopen. Delfzijl wil zich voorbereiden op de toekomst. De havenstad gaat de komende jaren op de schop en richt zich met name op ouderen. Dat is volgens de VVD niet goed.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

De coalitiepartij kan zich niet vinden in een deel van de ambitieuze plannen die donderdag werden besproken in de raad. Versterking De gemeente heeft een zogenoemde woon- en gebiedsvisie gemaakt, waarin staat hoe de woonwijken en dorpen de komende jaren eruit moeten gaan zien. Die plannen richten zich ook op de aankomende versterking. Burgemeester Gerard Beukema onderschrijft de woorden van de PvdA dat het een 'immense opgave' wordt. Delfzijl wil beter voorbereid zijn dan omliggende gemeenten die nu al te maken hebben met de versterking, en heeft daarom samen met inwoners en woningbouwcorporatie Acantus plannen gemaakt. Steeds meer ouderen Vanwege de vergrijzing moeten er in Delfzijl meer woningen geschikt worden gemaakt voor ouderen. Ook het aantal sociale huurwoningen moet omhoog, omdat daar krapte ontstaat. Volgens coalitiepartij VVD heeft het gemeentebestuur te weinig oog voor koopwoningen. 'Ik heb geregeld contact met makelaars, en die zeggen dat het aanbod niet overdreven groot is. Terwijl de industrie fors uitbreidt en het aantal arbeidsplaatsen toeneemt. Waar moeten die mensen wonen?', zegt fractievoorzitter Arie Heuvelman. Genoeg kavels Wethouder IJzebrand Rijzebol heeft een ander beeld van de woningmarkt in Delfzijl. Volgens hem is het aanbod van koopwoningen juist hoog, en kan er op veel plekken gebouwd worden. 'Je kunt zo een vergunning krijgen en beginnen met bouwen', aldus de wethouder. Uiteindelijk ging de raad akkoord met de plannen. De komende periode wil de gemeente een uitgebreider plan schrijven voor Delfzijl-Noord, waarin duidelijk wordt hoe de wijk wordt ingericht tijdens en na de versterking. In Noord zijn duizend woningen die mogelijk versterkt of gesloopt en herbouwd moeten worden. Daarna is de wijk Tuikwerd aan de beurt, waar ook duizend woningen staan. Zo min mogelijk verhuizen Beukema liet daarbij weten zo min mogelijk gebruik te willen maken van wisselwoningen: 'We moeten voorkomen dat mensen eerst uit hun woning gaan, naar een wisselwoning moeten en dan weer moeten verhuizen naar een nieuwe woning. We willen zo min mogelijk verhuizingen.' Komend voorjaar maakt Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders bekend wat er moet gebeuren in Delfzijl-Noord. Lees ook: - Delfzijl heeft weer grootse bouwplannen

