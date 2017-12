Burgemeester over oud en nieuw: 'Houd er rekening mee dat het zondag is'

Oudejaarsdag valt dit jaar op een zondag. Voor de gemeente Stadskanaal reden om de Knoalsters op te roepen daar rekening mee te houden.

'Iedereen beleeft die dag op een andere manier, gezien de diversiteit in de gemeente', geeft burgemeester Baukje Galama haar inwoners mee. Met name bij carbid wordt gevraagd rekening te houden met kerkdiensten op zondagmorgen. 'Kerkgangers weten dat het oudjaar is, maar omgekeerd geldt dat voor de jongelui en de carbidschieters ook.'

Carbidregels

De burgemeester benadrukt dat ze geen zondagsrust wil afdwingen. 'We hebben geen extra regels in het leven geroepen, omdat het toevallig een zondag is.'

Galama doet een beroep op het gezond verstand. Daadwerkelijke handhaving is niet mogelijk. 'Het moet een mooi feestje zijn met elkaar. Maar houd wat rekening met elkaar, omdat het op een zondag is.'

Of er eerder klachten over de zondagsrust op oudejaarsdag waren, is onbekend. De laatste keer dat het op een zondag viel, was in 2006.

Wanneer afsteken?

Knoalsters mogen op oudejaarsdag tussen 10.00 uur 's ochtends en 2.00 uur 's nachts carbid afsteken. Vuurwerk mag alleen vanaf 18.00 uur 's avonds.