Muzeeaquarium krijgt injectie van drie ton

Het nieuwe Muzeeaquarium krijgt 300.000 euro van de gemeente Delfzijl om de inrichting deels te bekostigen. De raad ging hier donderdagavond unaniem mee akkoord.

De kosten van de inrichting liggen rond de 750.000 euro, maar het museum heeft te weinig geld om alles zelf te kunnen betalen.

Geldtekort

Een groot fonds had zich onverwachts teruggetrokken, waardoor het bestuur met een accuut geldtekort zat. De spullen moeten volgende maand worden besteld, anders kan het museum niet op 1 juni open.

Vorige maand trok directeur Cynthia Heinen aan de bel bij het college van burgemeester en wethouders. Die wil ook graag dat het museum deze zomer open kan, want dat is al een jaar later dan gepland.

Lening

Nu de raad akkoord is, kan het museum écht beginnen met inrichten. Het is deels een lening, want aan het einde van volgend jaar wordt bekeken hoeveel geld het Muzeeaquarium overhoudt. Dan wordt bepaald hoeveel geld de gemeente weer terugkrijgt.

Het museum moest enkele tientallen meters worden verplaatst vanwege de versterking van de zeedijk. De nieuwbouw is al ruim een halfjaar klaar.

Doordat er nog niet genoeg geld was en doordat de omgeving van het nieuwe gebouw nog lange tijd een modderpoel was, kon niet worden begonnen met het inrichten van het gebouw.

