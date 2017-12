Deel dit artikel:











Aantal inbraken neemt toe, vooral in Groningen (Foto: Archief/Jeroen Bos/112 Groningen)

Het aantal inbraken nam afgelopen jaar voor het eerst in jaren weer toe. De grootste stijging was er, landelijk gezien, in de gemeente Groningen: 35 procent meer inbraken.

Dat blijkt volgens de Telegraaf uit de Risicomonitor Woninginbraken 2017. Het Verbond van Verzekeraars stelt dit rapport ieder jaar op, op basis van de claims die slachtoffers van inbraak indienen. Noorden vs. zuiden Hoewel de gemeente Groningen de grootste stijging laat zien ten opzichte van een jaar eerder, ligt het aantal inbraken in het zuiden van het land nog altijd flink hoger dan in het noorden. In de provincie Groningen werd per 1000 huishoudens gemiddeld 6,1 keer een inbraak gemeld. In bijvoorbeeld Brabant is dat 10,6 keer. In de gemeente Groningen ligt dat cijfer op 6,9. Feestdagen De decembermaand is traditioneel een maand dat er vaker wordt ingebroken. Vooral de Kerstdagen en Oudjaarsavond zijn populair bij inbrekers, omdat veel mensen dan niet thuis zijn. Verder denkt het Verbond van Verzekeraars dat de algehele stijging van inbraken te maken heeft met nonchalance van mensen. Lees ook: - Nachtelijke inbraak bij dagbesteding: 'Ze moeten hier eerder zijn geweest'

