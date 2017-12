FC Groningen start tegen Sparta ongewijzigd, blessure Idrissi

FC Groningen speelt zondagmiddag in het eigen Noordlease Stadion tegen Sparta waarschijnlijk in dezelfde opstelling als tegen Excelsior. Oussama Idrissi leek op weg naar een basisplaats, maar verliet de afsluitende training met een voetblessure.

De ernst van de blessure van Idrissi is nog onduidelijk. Zaterdag wordt getest of hij zondag eventueel in actie kan komen. Idrissi miste vorige week de wedstrijd tegen Excelsior, door een schorsing.

Mahi

Voor aanvaller Mimoun Mahi wordt het een speciaal duel: hij begon zijn profcarrière bij Sparta en stapte in 2014 over naar FC Groningen.

Wisselvallige reeks

FC Groningen begint aan het duel als dertiende op de ranglijst en moet winnen om afstand te houden van de plaatsen die aan het eind van het seizoen mogelijk tot degradatie leiden. De FC is bezig met een wisselvallige reeks. Vorig weekend werd uit met 2-0 verloren van Excelsior, daarvoor speelde Groningen gelijk tegen koploper PSV en laagvlieger Roda JC. De laatste zege dateert van 2 december, toen in het Noordlease Stadion met 4-2 werd gewonnen van Vitesse.

De tegenstander

Sparta kreeg vorige week een geweldige draai om de oren van stadsgenoot Feyenoord. Op het eigen Kasteel verloor Sparta met 7-0 van de landskampioen. Het was meteen de laatste wedstrijd voor trainer Alex Pastoor, die ontslagen werd. Dolf Roks vervangt hem tegen de Trots van het Noorden.

Sparta staat zeventiende en voorlaatste. De club won dit seizoen pas twee keer, maar daar was wel een zege op Groningen bij. Op 29 oktober wonnen de Rotterdammers thuis met 2-1 van de FC.

Historie

Het duel FC Groningen - Sparta staat voor de 30ste keer op het affiche van de eredivisie. De FC won twaalf keer, Sparta was zeven keer de beste in Groningen. Vorig seizoen eindigde de wedstrijd in 1-1, de drie keer daarvoor won Groningen telkens. Sparta won voor het laatst uit bij Groningen op Tweede Kerstdag 2006: het werd toen 0-1. De laatste tien jaar werd het duel maar vier keer gespeeld, omdat Sparta jaren in de eerste divisie acteerde.

FC Groningen Live

FC Groningen - Sparta is zondagmiddag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 12.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Azing Griever. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen - Sparta begint zondagmiddag om 12.30 uur.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Te Wierik, Memisevic, Van Nieff, Absalem; Reis, Bacuna; Drost; Warmerdam, Veldwijk, Mahi.

Lees ook:

- Ondermaats FC Groningen maakt slechte beurt met nederlaag tegen Excelsior

- Basisplekken voor Mahi en Veldwijk op bezoek bij Excelsior