Rondje Groningen: Wondergoal en een halve aaierbal

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur vind je bij RTV Noord een overzicht van de opmerkelijkste social media-berichten uit Stad en Ommeland. Vandaag in Rondje Groningen: Een wondergoal en een halve aaierbal

1) Mooi resultaat

De mensen van Happietaria hebben deze maand keihard gewerkt in. En een mooi resultaat behaald. Ruim 77.000 euro is er binnengehaald voor vrouwen in Columbia en Bolivia, die slachtoffer zijn van seksueel en huiselijk geweld.



2) Back in town: De Jeugd van Tegenwoordig

Fans van De Jeugd van Tegenwoordig, opgelet! De rapformatie komt naar Groningen. Willie Wartaal en zijn vrienden geven binnenkort een bijzonder concert in Simplon. De heren gaan underplayen!



3) Glaasje op, laat je rijden



Voor veel mensen is het de laatste werkdag van het jaar. En dan wordt er wel eens afzakkertje genomen. Dat mag natuurlijk, maar stap niet meer achter het stuur. Het is niet veilig en bovendien zijn er vrijdagavond verschillende alcoholcontroles in Groningen.



4) Half werk (?)

Het zal je maar gebeuren! Trek je een eierbal uit de muur en zit d'r een half ei in. Dat kan natuurlijk niet. Dus mensen geen half werk bij het fabriceren van 'onze aaierbal'



5) Eerlijk duurt het langst

Wel even schrikken wanneer je leest dat er 35 procent meer inbraken zijn in Groningen. De Risicomonitor Woninginbraken 2017 maakt daar gewag van. Leuk dat er dan twee dagen een pakje voor de deur staat en blijft staan, terwijl je niet thuis bent. Kan dus ook gewoon in Groningen



6) Nostalgie in Winschoten

Stukje nostalgie oet Sodom. Scala was één van de vele uitgaansmogelijkheden in Winschoten. Tot 1991 draaide de familie Hollemans films in de bioscoop, maar vroeger kon er ook worden gedanst.



7) Wereldgoal

Uit het oog maar niet uit het hart: Michael de Leeuw. Voetballer van beroep en scoort er nog altijd op los. Vier jaar geleden maakte hij een fraai doelpunt voor FC Groningen tegen NEC. In die wedstrijd scoorde hij drie keer. Dit was de mooiste: