Bij treinstation Groningen Europapark is vrijdagmorgen een auto van de trap gereden. De auto kwam klem te zitten en kon geen kant meer op.

De auto werd na enige tijd van de trap gehaald.

Hoe het kon gebeuren, is niet bekend. Ook in 2014 gebeurde twee keer iets soortgelijks. Een keer reed een auto de trap af, een andere auto reed de naastgelegen fietsenkelder in.

Lees ook:



- Automobilist ziet fietskelder aan voor parkeergarage

- Automobiliste neemt de trap