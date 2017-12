'Verduurzaming Opwierde-Zuid gaat niet ver genoeg'

Huiseigenaren van de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam zijn het niet allemaal eens met de aangekondigde verduurzamingsmaatregelen. Daarom is de klankbordgroep 'Huiseigenaren Opwierde-Zuid' een petitie gestart.

Hierin roepen de bewoners van de zogenoemde vliesgevelwoningen op om met een beter plan te komen. Zo willen ze dat er meer geld beschikbaar komt voor verduurzaming van de woningen. Daarvoor heeft het kabinet volgens de schrijvers ook plannen opgesteld.

Nog een keer overlast

Er moet doorgepakt worden, vinden de schrijvers. Eerder stelde Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders 7000 euro per huiseigenaar beschikbaar voor duurzame maatregelen. Te weinig om nu echt een vuist te kunnen maken, aldus de klankbordgroep. Ook met het oog op de ambitie van het kabinet om 30.000 tot 50.000 woningen per jaar gasvrij te maken.

'Dan is het logisch dat je begint in deze wijk. Zo niet, dan krijgen de eigenaren op termijn nog een keer te maken met overlast als de huizen op termijn alsnog van het gas af moeten. Bovendien bespaar je veel kosten als de twee operaties in één keer worden uitgevoerd', stelt de klankbordgroep.

Alleen verduurzaamd

De wijk in Appingedam kent twee soorten woningen: steengevelwoningen en vliesgevelwoningen. De oproep van de klankbordgroep gaat over de 169 vliesgevelwoningen in de wijk.

'De steengevelwoningen worden gesloopt en nieuw gebouwd. Het worden nul-op-de-meter-huizen. De vliesgevelwoningen worden alleen verstevigd en beperkt verduurzaamd. Dan vinden we dat daar wel wat aan mag gebeuren', zegt Klaas Ebels van de klankbordgroep.

'Boekensteunen'

De vliesgevelwoningen staan in blokken. De versterking richt zich op de hoekwoningen. Hier worden als het ware extra 'boekensteunen' tegenaan geplaatst, die het hele blok moeten verstevigen. Ook worden de dakspanten met elkaar verbonden.

Om de werkzaamheden doorgang te laten vinden, moet zeventig procent van de bewoners instemmen. Momenteel is ongeveer de helft van de woningeigenaren tegen. Ebels: 'Het is nu aan de NCG en de minister om over de brug te komen. We willen best tekenen, maar dan moet er wel wat tegenover staan.'

Vertraging

Eerder deze week werd overigens bekend dat de versterkingsoperatie in Opwierde-Zuid opnieuw vertraging oploopt. De proef met het versterken van 64 huurwoningen ligt stil vanwege problemen met de steenstrips.

Voor het project geldt al vanaf september een bouwstop omdat er veel mis ging met de oplevering van de eerste acht woningen. Voor de rest van het project geldt daarom een bouwstop van zo'n twee maanden.

