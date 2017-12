Deel dit artikel:











Zit Pluisje in jouw huisje? (update) (Foto: Edwin in 't Veld/RTV Noord) (Foto: Edwin in 't Veld/RTV Noord)

'Sinds de nacht van 18 december ben ik Pluisje kwijt. Ze is een Mexicaanse roodknie tarantula met korte haartjes.' Dat staat op een 'vermist-poster' op de kruising van de Merwedestraat - Rivierenhof in Groningen. Het is een kunstproject voor school en is geen echte spin.

Geschreven door Eveline Jonkers

Redacteur

'Ze houdt van donkere knusse plekjes. Ze is een echt knuffelmonster en is dus niet bang voor mensen. Ze luistert naar de naam Pluisje en is heel lief', staat op de poster. Posters verspreiden 'Het begon met het verspreiden van posters binnen de school. Toen ik merkte dat het de leerlingen aansprak, ben ik de posters ook in de stad gaan verspreiden', zegt Merel Hemstede, de verspreider van de posters. 'Ik heb met dit project heel veel verrassends ontdekt. Het is naast een kunstproject ook een (amateuristisch) maatschappelijk en psychologisch experimentje', besluit Hemstede. Weglopertje Waarschijnlijk is 'Pluisje' geen geboren Groningse. In 2012 heeft ze ook al eens de poten genomen in haar toenmalige woonplaats Ridderkerk.