Geen rust voor de bakker na kerst: 'We moeten 80.000 oliebollen bakken'

Het is topdrukte bij bakkerijen vanwege de feestdagen. Na de kerstdagen is er geen tijd voor rust. 'Ik denk dat we in totaal zo'n 80.000 oliebollen moeten bakken', zegt Andries-Jan Ludolphie van bakkerij Brans & Westers in Nieuwe Pekela.

'Eerste Kerstdag zijn we tot een uur of tien aan het werk. Dan ga ik op bed tot een uur of vier', zegt Ludolphie. 'En Tweede Kerstdag moeten we weer aan het werk. Want met oud en nieuw hebben we een dag minder, omdat we op zondag niet open zijn.'

'Even bijkomen kan niet'

De jaarwisseling valt dit jaar in de nacht van zondag op maandag. 'Normaal waren we de dag na kerst altijd dicht; even bijkomen. Dat kan nu niet', zegt Ludolphie.

Maar eerst moet het werk voor de kerstdagen af. 'Het gaat mooi. Een beetje doorpakken en dan komen we er wel door. We hebben best wel wat te doen; we werken momenteel met vijf man.'