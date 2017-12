Oproep aan Den Oudsten: '20 bedden in nachtopvang is echt niet genoeg'

Stichting Straatwijs heeft een brandbrief gestuurd naar burgemeester Den Oudsten van de stad Groningen. Er zijn namelijk veel te weinig bedden in de Groningse nachtopvang, aldus Straatwijs.

De stichting hoopt op een gesprek met de burgemeester, zodat de problemen opgelost kunnen worden.

'In een mooie stad als Groningen zou je niet verwachten dat er 's nachts mensen buiten slapen. Gemiddeld 10 a 15 Groningers slapen in de bosjes van het Noorderplantsoen, anderen onder viaducten of in portieken.'



'Dakloos worden kan iedereen overkomen. Iedere dakloze heeft zijn eigen problemen waardoor hij tijdelijk geen (t)huis heeft. Het aantal daklozen stijgt, ook in Groningen.'



'Op dit moment zijn er 20 bedden in de nachtopvang beschikbaar voor deze mensen. Op een bevolking van ruim 200.000 inwoners is dit echt niet genoeg.'



'Daarom deze noodkreet in het openbaar en gericht aan u, de burgemeester voor alle inwoners van deze stad', aldus stichting Straatwijs in de brief.

Onder andere nachtburgemeester Oelinda de Vries en stadsfotograaf Joram Knol hebben de brief ondertekend.