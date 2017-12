PVV doet mee in twee Groningse gemeenten

Delfzijl en Pekela zijn de twee gemeenten in onze provincie waar de PVV meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat meldt de partij op haar website.

De namen op de kandidatenlijsten worden later bekend gemaakt. De partij was van plan om in vier Groninger gemeenten mee te doen, maar in Oldambt en de nieuwe gemeente Westerwolde kon men niet genoeg kandidaten vinden.

De partij van Geert Wilders doet in dertig gemeenten mee aan de raadsverkiezingen. Die worden gehouden op 21 maart.

Lees ook:

- PVV laat Westerwolde tóch links liggen

- PVV wil meedoen in vier Groninger gemeenten