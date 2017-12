Lopend Vuur: Ik ben blij met mijn kerstpakket

Nu het economisch weer goed gaat in ons land, zijn de kerstpakketten terug. Bedrijven hebben weer meer personeel en ook financiële ruimte voor een extraatje.

Dat kerstpakket kan die bekende traditionele doos zijn met allerlei lekkernijen. Een andere mogelijkheid is een speciale cadeaubon of een praktisch cadeau, zoals een gourmetset, een jas of een wekkerradio.

Zzp'ers

Maar er zijn ook bedrijven waar het kerstpakket niet bestaat. Of denk eens aan de zelfstandigen, die hooguit zichzelf een pakket kunnen geven.

Hoe staat het met jouw kerstpakket? Heb jij er een gekregen, of niet?

Ons Lopend Vuur van vandaag:



Praat mee!

Heb jij dit jaar een kerstpakket gekregen? Of heb je er zelfs nog nooit eentje gehad? Reageren kan via Radio Noord (050- 3 188 288), onze facebookpagina of Twitter (#opnoord).

Houtkachels

Donderdag stelden we: Ik heb een hekel aan houtkachels. Er zijn duidelijk twee kampen in deze kwestie: 44 procent eens tegenover 55 procent oneens. Gezien de 6.119 stemmen die zijn uitgebracht, leeft dit onderwerp wel.