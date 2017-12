School 24 uur in actie voor de voedselbank: opbrengst ruim 6000 euro

Leerlingen van het Eemsdeltacollege in Appingedam hebben met een 24-uurs actie voor de voedselbank in Delfzijl 6692 euro opgehaald.

'Echt heel mooi', zegt Christine van Donderen, een van de leerlingen. De actie begon donderdagochtend om half negen.

'Het was zwaar vannacht, heel zwaar. Maar het was toch een leuke nacht', zegt leerling Niels Meijer.

Kerstmarkt en sporten

Er was onder meer een kerstmarkt en in de nacht waren er sportactiviteiten. 'Als je wat kan doen voor een goed doel is het sowieso mooi, zeker rond kerst', vertelt Christine van Donderen. 'Er zijn meer dan honderd leerlingen meer dan 24 uur op school gebleven, dat zegt wel iets.'

Dj Max

Max Molema zorgde tijdens de nacht als dj voor afleiding. 'Het was een lange nacht, maar het lukt me nog aardig de ogen open te houden. De een wil happy hardcore, de andere stevige rock om de ogen open te houden. Het varieert enorm.'