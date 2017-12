NAM-directeur: 'De NAM er tussenuit nemen we heel letterlijk'

De NAM en minister Wiebes van Economische Zaken gaan met elkaar in overleg over hoe de NAM uit het schadeprotocol wordt gehaald. Maar als het aan NAM-directeur Schotman ligt, zitten beide partijen op één lijn.

Wiebes zei eerder deze maand dat de NAM 'er helemaal tussenuit gaat.' Schotman heeft daar nog niet met hem over gesproken, maar gaat er vanuit dat ze er hetzelfde over denken.

'Ik vind dat wij ons als NAM niet moeten bemoeien met het schadeprotocol, daar moeten we tussenuit. Als hij dat bedoelt, dan denken we er hetzelfde over', aldus Schotman vrijdag tijdens een persbijeenkomst in Amsterdam.

'Protocollen over schadeafwikkeling en versterking moeten we ergens anders neerleggen. De NAM ertussenuit nemen we dus heel letterlijk.'

Wel plaatst hij een kanttekening, wat betreft de schadevergoeding. 'De schade die is veroorzaakt door aardbevingen, daar zijn wij voor aansprakelijk, dus op die manier gaan er we niet tussenuit.'

Voor wanneer het gesprek tusen Schotman en Wiebes staat gepland, is nog niet bekend.

