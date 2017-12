Het NoordZaken-Ondernemerspanel peilt de stemming

Hoe denken ondernemers over wat er in de noordelijke economie en het bedrijfsleven omgaat? Wat is hun mening over nieuwe ontwikkelingen, belangrijke besluiten van Den Haag, aan het Martinikerkhof of van hun gemeentebestuurders?

Wij van NoordZaken zijn daar wel benieuwd naar en jij hopelijk ook. NoordZaken heeft daarom een Ondernemerspanel in het leven geroepen, een thermometer om de stemming in het bedrijfsleven te peilen.

We hebben tien vooraanstaande Groninger ondernemers uitgenodigd voor het panel. Mannen en vrouwen die niet om een mening verlegen zitten. Voor het komende jaar zijn het de genomineerden voor de Groninger Ondernemingsprijs, een prijs die glansrijk werd gewonnen door het medi-tech bedrijf Innocore Pharmaceuticals.

We introduceren de panelleden en met een aantal van hen blikken we kort terug op 2017 en vooruit naar het jaar dat komt. Het is per slot van rekening de tijd van de terugblikken en verwachtingen. En wat loopt het allemaal lekker bij de panelleden, zonder uitzondering gaan ze met een goed gevoel het nieuw jaar in. Het podium is voor het panel:

Erik Meems, Century Autogroep

'We hebben afgelopen jaar zo'n zeven procent meer auto's verkocht. De verkopen trekken duidelijk aan en de verwachting is dat het in 2018 doorstijgt. Toch zitten we nog niet op het niveau van wat we gewend waren.'

'De opkomst van andere vormen van mobiliteit heeft daar zeker mee te maken. Forensen kiezen vaker voor een elektrische fiets. Privélease en deelautoconcepten nemen enorm toe in populariteit.'

'Het laat zien dat mensen anders denken over autobezit. Het gaat van bezit naar gebruik. Mensen willen wel mobiel zijn, maar daar hoort niet per se het hebben van een eigen auto bij.'

'Voor 2018 vooral veel leuke vooruitzichten. De nieuwbouw op de autocampus op het industrieterrein wordt voltooid. We hebben dan alle merken bij elkaar. Verkoop van occasions concentreren we in Groningen en Emmen. Dat kan omdat 95 procent van de kopers van een tweedehandswagen zich op internet oriënteert.'



Century Autogroep is dealer van Volkswagen, Audi, SEAT en SKODA. Sinds 1932 in de stad Groningen, nu met 18 vestigingen aanwezig in Groningen en Drenthe.



Wilfred den Hartog, Organ Assist

'Het was een goed jaar, in alle opzichten. Jaren van investeren werpen nu hun vruchten af. We groeien hard, vooral buiten Nederland. Die groei komt wel hier in de regio terecht en levert nieuwe hooggekwalificeerde banen op. Het lukt ons overigens nog steeds goed om hier in de regio capabele mensen te vinden. Al is het wel een stevige opgave. Maar zo hebben we juist een transplantatiecoördinator aangenomen.'

'Het is voor ons helemaal geen vraag of we door zullen groeien, maar eerder wanneer het echt los gaat. We verwachten dat we in de EU hele goede cijfers zullen beleven en daarmee dus ook Groningen op de kaart kunnen zetten.'

Het stad-Groninger bedrijf Organ Assist ontwikkelt en produceert apparatuur waarmee lichaamsfuncties in organen die worden getransplanteerd op peil worden gehouden.



Target Holding, Gert Jan van Dijk

'Het was een uitdagend en goed jaar waarin we onze groei hebben voortgezet. We hebben er zo'n vijftien nieuwe mensen voor moeten aannemen. Het geeft absoluut een goed gevoel over hoe het momenteel gaat. Ik verwacht dat het nog wel een tijdje voortgaat met onze explosieve groei. Een plafond zie ik nog helemaal niet.'

'Wat wij doen is niet afhankelijk van de conjunctuur. Dat het nu economisch zeer voorspoedig gaat, maakt voor onze omzet niet zo veel uit. Wij passen kunstmatige intelligentie en machine learning toe voor onze klanten, die daarmee hun business-doelstellingen kunnen realiseren en vergroten. Dat is in iedere economie goed voor een bedrijf.'

Target Holding in Groningen is gespecialiseerd in ontwikkeling van geavanceerde, zelflerende algoritmes om ingewikkelde big data-vraagstukken op te lossen.

Tjalling Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Team 4 Architecten

'Voor ons was het een goed jaar. De sector zat sinds 2008 in een crisis, maar wij zijn tegen de stroom in blijven innoveren en investeren. De markt is dit jaar echt aangetrokken en daar plukken wij nu de vruchten van. Het aantal medewerkers is in 2017 met bijna vijftig procent gegroeid en onze omzet is verdubbeld. De nominatie voor de Groninger ondernemersprijs was top. Dat heeft ons niet alleen veel publiciteit opgeleverd, maar ook interne trots.'

'We krijgen een belangrijker rol in het aardbevingendossier en dat willen we ook graag. Tot nu toe is te veel vanuit de techniek geredeneerd, wij willen de mensen graag meer betrekken bij het ontwerpen. Het gaat erom dat ze zich veilig voelen.'

'De verwachtingen zijn goed. Onder meer doordat de vraag in de woningbouw blijft toenemen. Ons doel is in elk project te excelleren in een bepaalde thematiek; duurzaamheid, veiligheid of bijvoorbeeld sociale aspecten. We willen geen doorsnee. Niet alleen wijzelf moeten trots zijn, gebruikers en opdrachtgevers ook.'



Team4 Architecten is een architectenbureau in Groningen en bekend van het eigen oranje gebouw tegenover de Euroborg en betrokken bij de bouw van beeldbepalende gebouwen in stad en provincie.

Karin Orsel, MF Shipping Group

'Rederijen hebben tien jaar lang malaise beleefd en ze hebben jaren achtereen beneden de kostprijs gevaren. Dat heeft meerdere collega's de kop gekost.'

'Wij hebben al die jaren telkens kunnen blijven presteren. Onze hoofdactiviteit is scheepsmanagement. Daarmee hebben we ook de rederijtak en het scheepsbezit gezond kunnen houden.'

'We voelen nu de economie aantrekken. De vervoersstromen groeien, het vrachtverkeer rijdt weer en de schepen varen weer. Wij vertalen dat in nieuwe plannen en projecten waar we begin 2018 meer over kunnen zeggen.'

MF Shipping Group in Farmsum is een rederij en verzorgt management van schepen.



Ayhan Tatlicioglu, Inter-Psy

'Het was een heel mooi jaar. We zijn gegroeid en hebben een overname gedaan van een bedrijf met ruim vijftig medewerkers. Momenteel lopen er nog twee overnames. We hebben landelijke aspiraties en willen groeien.'

'Ons voordeel is dat we interne processen op orde hebben. We werken bedrijfsmatiger dan branchegenoten. Verder wordt ons project Health i Port steeds belangrijker, het is bedoeld om innovaties in de zorg te realiseren en te stimuleren.'

'Voor 2018 verwachten we nieuwe overnames. Die willen we deels financieren met geld van private partijen. Dergelijke partijen denken meer als ondernemer. Banken zijn veel terughoudender. We willen er onze plannen om in de rest van het land te groeien mee invullen.'

Inter-Psy is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en werkt in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Vandaag niet aan het woord, wel deel van het panel:

Martin van der Leest, Sealteq

SealteQ in Stadskanaal doet in bescherming en behoud van staal- en betonconstructies.



Stefan Holthausen, Holthausen

Het Hoogezandster familiebedrijf Holthausen verkoopt al zeventig jaar gassen. De laatste tijd trekt Holthausen vooral de aandacht met waterstof en de omgebouwde waterstof-Tesla, de Hesla.



Jan Hendriks, Innocore Pharmaceuticals

Innocore in Groningen werkt aan medicijnen die langdurig en gecontroleerd hun werkzame stoffen in het lichaam afgeven. Staat wereldwijd eenzaam in de top.



Ronald Schipper, TheFactor.e

Het stad-Groninger TheFactor.e ontwikkelt online strategieën, websites, applicaties en tools.