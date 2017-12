Aandeelhouders Eelde 'not amused' over gehalveerde bijdrage Stad

Groningen Airport Eelde gaat door met de toekomstplannen, ook al krijgt het zes miljoen euro minder van de gemeente Groningen.

Jan Been Verslaggever

Dat is de uitkomst van de aandeelhoudersvergadering die vrijdagmorgen werd gehouden op de luchthaven. Daar werd onder meer gesproken over de lagere bijdrage van de stad aan het investeringsfonds.

Halvering

In dat fonds zouden de vijf aandeelhouders samen 46 miljoen euro storten. De gemeente Groningen zou daaraan 12 miljoen bijdragen, maar de raad stak daar een stokje voor. Maximaal zes miljoen wilde de raad beschikbaar stellen en geen cent meer. Een halvering dus.

Iets uit te leggen

En dus had wethouder Joost van Keulen vrijdagmorgen iets uit te leggen aan zijn mede-aandeelhouders: 'Ze wisten natuurlijk al wat ons standpunt was, maar ze waren not amused.'

Toch is Van Keulen optimistisch. 'Met een bijdrage van het bedrijfleven moet het zeker lukken om dit vliegveld een mooie toekomst te bieden.'

