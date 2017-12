275 nieuwe banen in Eemshaven door komst staalbedrijf

Het staalverwerkende bedrijf Van Merksteijn International gaat een fabriek vestigen in de Eemshaven. Dat levert 275 nieuwe banen op.

'Het gaat voor een groot deel om banen op mbo-niveau en ik neem aan dat Groningers hier zeker op kunnen solliciteren. Het gaat trouwens om fte's, dus mogelijk dat het meer dan 275 banen oplevert', aldus verslaggever Steven Radersma.

Staaldraad

De hoofdvestiging van Van Merksteijn is in Almelo. Het bedrijf maakt wapeningsproducten, hekwerkpanelen en verzinkt draad. Het halffabricaat dat daarvoor nodig is, staaldraad, wordt straks in de Eemshaven geproduceerd. Nu moet het nog worden geïmporteerd.

Schroot

Het staaldraad wordt gemaakt van gereinigd staalschroot dat wordt gewalst. Het Twentse bedrijf vindt de Eemshaven een goede locatie omdat daar grote hoeveelheden schroot per schip kunnen worden aangevoerd.

250 miljoen euro

Van Merksteijn neemt in de Eemshaven een terrein van 28 hectare in gebruik. Dat is omgerekend een oppervlakte van 56 voetbalvelden. Vrijdagmiddag is de grondtransactie met Groningen Seaports ondertekend. Met de komst van het bedrijf is een investering gemoeid van ongeveer 250 miljoen euro.

Van Merksteijn wil de nieuwe fabriek in 2020 in gebruik nemen.