Nijmegenaar loopt blauwtje, maar pikt dit niet

'Naar' en 'willekeurig'. Zo noemt de officier van justitie de mishandeling van twee personen door een 46-jarige man uit Nijmegen.

De rechter is het hier mee eens en legt de man een werkstraf van 120 uur op en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

Voor altijd bij elkaar

De man uit Nijmegen had in september van dit jaar een vrouw in de kroeg in Heiligerlee ontmoet. Hij was ervan overtuigd dat ze voor altijd bij elkaar hoorden en hij ging naar haar huis. Ze was er niet, maar de buurvrouw wel.

Hij vroeg het telefoonnummer, maar die wilde de buurvrouw niet geven. De man ging weg, naar de kroeg en sloeg hier drie biertjes achterover en kwam terug. Daar viel hij de buurvrouw die in de tuin aan het werk was aan. Hij duwde en sloeg haar en zette zijn knie op haar borst.

'Die is nu van mij'

Toen de man weg wilde lopen kwam er een 15-jarige jongen op een fiets langs. De verdachte gaf de jongen een tik en riep: 'Die fiets is nu van mij'.

De verdachte zei zelf tegen de politie: 'Ik heb de fiets niet afgepakt, maar meegenomen. En ik vroeg of het mocht.' De officier zegt hierover: 'Ik zou mijn fiets ook afgeven als iemand dit doet'.

Nog een mishandeling

Vijf dagen later mishandelde de Nijmegenaar een 71-jarige man in Winschoten. Hij was het niet eens met de man en gooide hem tegen de muur en grond.

De man uit Nijmegen was zelf niet aanwezig bij de rechtszaak en wilde ook niet meewerken aan onderzoeken. Naast de werkstraf moet hij ook bijna zeshonderd euro chadevergoeding betalen.